Sur la pelouse de la Johan Cruyff ArenA ce mercredi soir, le Real Madrid a dominé l’Ajax (2-1) lors de son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Auteur de l’ouverture du score, Karim Benzema a mis les Merengues sur les bons rails à la 59e minute. Et l’attaquant frnaçais est rentré encore un peu plus dans l’histoire de la C1.

Auteur de son soixantième but dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais est le quatrième jour de l’histoire à atteindre la barre des 60 buts en Ligue des Champions. Seuls Raul (71), Lionel Messi (106) et Cristiano Ronaldo (121) ont fait mieux.