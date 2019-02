Il n’a que 20 ans, mais Kylian Mbappé marche déjà sur les traces des plus grandes légendes du football français. Et surtout celles d’un certain Zinedine Zidane. L’attaquant du Paris Saint-Germain a en effet égalé le nombre de but inscrits par ZZ en Ligue des Champions.

Buteur ce soir face à Manchester United (2-0), Mbappé compte désormais 14 buts marqués dans la plus belle des compétitions européennes. Sauf que Mbappé n’a mis que 24 rencontres à atteindre ce total. Contre 80 pour Zizou.