C’était la rencontre très attendue, une finale avant l’heure ! L’Atlético Madrid, vainqueur par deux buts à zéro au Wanda Metropolitano, espérait valider son ticket en Italie, à Turin, contre la Juventus et Cristiano Ronaldo. Mais rien n’allait être donné aux hommes de Diego Simeone. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils se sont inclinés sur le score de trois buts à zéro et se retrouvent éliminés de la Ligue des Champions.

Si cette soirée devait porter un nom, elle s’appellerait forcément Cristiano Ronaldo. En effet, c’est le Portugais qui a offert la qualification aux Juventini. Tout d’abord sur une tête à l’arrivée d’un centre de Bernardeschi. Le quintuple Ballon d’Or s’offrait le luxe de passer au-dessus de Juanfran et d’offrir de l’espoir à la Juve (1-0, 27e). L’Atlético semblait perdu et ne proposait pas grand-chose, perdant tous les duels. Au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo voyait une nouvelle tête finir au fond des filets, enfin de façon imagée. En effet, c’est la goal-line technology qui, cette fois, accordait un but au Portugais (2-0, 48e). Enfin, en toute fin de jeu, Correa, rentré en jeu, poussait légèrement Bernardeschi qui s’effondrait dans la surface. La VAR confirmait la décision du penalty et Cristiano Ronaldo prenait à contre-pied Oblak (3-0, 86e) ! Avec ce 3-0 la Juventus est qualifiée pour les quarts de finale de la C1 !