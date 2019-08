Nominés pour le trophée de joueur UEFA pour la saison 2018-2019, aux côtés de Virgil van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient présents à Monaco ce jeudi soir lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avant la remise du trophée, qui a finalement atterri dans les mains du défenseur de Liverpool, les deux stars du ballon rond ont eu un échange plutôt sympathique. « Oui, c’est vrai qu’il est souvent là (rires). C’est une rivalité plutôt seine, on a l’habitude d’être en compétition. On est dans des équipes différentes, et c’est vrai qu’on s’affrontait souvent quand il était au Real Madrid », a d’abord lâché l’Argentin.

La présentatrice a ensuite interrogé l’international portugais, qui a répondu à « La Pulga » : « je suis curieux parce qu’on a commencé à se regarder il y a maintenant 15 ans, où on était deux joueurs qui étaient quasiment du même âge au même niveau. On a évolué ensemble. Bien sûr, on a une très belle relation mais c’est vrai qu’on ne mange pas souvent ensemble (rires). J’ai joué souvent en Espagne contre lui, il me pousse à donner le meilleur de moi-même et je le pousse aussi. C’est ça le football. » Un échange très sympathique qui s’est conclu sur la future retraite des deux joueurs, toujours très souriants sur ce sujet.

Cet échange entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo = #UCLDraw pic.twitter.com/xqtV9f4fpX — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 29, 2019

