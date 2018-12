La phase de poules de la Ligue des Champions vient de se terminer il y a quelques instants avec les derniers matches de la 6e journée. Chaque équipe a donc disputé six rencontres depuis le mois de septembre. Suffisant pour s’illustrer. À l’issue de cette phase de groupes, Robert Lewandowski domine en effet le classement des buteurs.

Avec le Bayern Munich, l’international polonais a trouvé le chemin des filets à huit reprises, dont un doublé ce soir, prenant donc seul la tête du classement. Derrière lui, Lionel Messi a marqué six buts. La dernière place du podium est occupée par plusieurs joueurs, avec cinq réalisations : Edin Dzeko (AS Roma), Neymar (PSG), Moussa Marega (FC Porto), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Paulo Dybala (Juventus) et Dusan Tadic (Ajax).

Le classement des meilleurs buteurs de C1 :

1) Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 8

2) Lionel Messi (FC Barcelone) : 6

3) Edin Dzeko (AS Roma), Neymar (PSG), Moussa Marega (FC Porto), Andrej Kramaric (TsG Hoffenheim), Paulo Dybala (Juventus), Dusan Tadic (Ajax) : 5

9) Antoine Griezmann (Atlético), Harry Kane (Tottenham), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Mauro Icardi (Inter) : 4