La soirée vire au cauchemar pour le PSG. Après avoir répliqué à la 12ème minute par Bernat au but de Romelu Lukaku, le club parisien s’est fait une nouvelle fois surprendre par les Red Devils. Sur une faute de main inhabituelle de Gianluigi Buffon, le buteur belge qui avait bien suivi pousse le ballon au fond des filets (1-2, 30e). Manchester United n’a plus besoin que d’un but pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

[EXCLU VIDÉO ] Encore un gros cadeau de la défense du PSG, cette fois c'est Buffon qui relâche un ballon qui profite à Lukaku ! (1-2) #PSGMAN Le 2e but de Lukaku https://t.co/wWkmzODm6k pic.twitter.com/HmyAd5hcgS — RMC Sport Ligue des Champions (@RMCSportLDC) 6 mars 2019