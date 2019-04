Le Barça a déjà fait la moitié du travail en s’imposant la semaine passée à Old Trafford face à Manchester United (1-0). Les Catalans partent largement favoris pour le match retour de demain (à suivre en live sur Foot Mercato), d’autant qu’ils seront au complet.

Absent ce week-end en championnat, Lionel Messi fait son retour. Sergi Roberto et Rakitic sont également présents. Murillo et Boateng ne sont pas là, tout comme Todibo, qui n’est pas qualifié, ni Vermaelen et Rafinha, tous les deux blessés.