Si Manchester City a remporté son dernier match en phase de poules de Ligue des champions face à Hoffenheim (2-1), il le doit principalement à Leroy Sané. L’ailier allemand qui a inscrit un doublé mercredi soir a été élu joueur de la semaine par l’UEFA.

C’est la première fois que l’international allemand reçoit cette distinction. Ce dernier se trouvait en concurrence avec Neymar (PSG), Andrew Robertson (Liverpool) et Guillaume Hoarau (Young Boys Berne).

Led Manchester City to Group F victory with two fine goals...#UCL Player of the Week = Leroy Sané ! pic.twitter.com/5gFrQpgK4n

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 décembre 2018