La réforme qui s’annonce concernant la formule de la Ligue des champions, qui ressemblerait de plus en plus à une Super Ligue européenne fermée, inquiète les dirigeants des championnats nationaux des pays ne faisant pas partie du big-4 européen (Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne).

Face à ce bouleversement à prévoir, les dirigeants du PSG, de l’OL, de l’OM, de Première Ligue (le syndicat des clubs de Ligue 1) et de la LFP, entre autres, se sont réunis au siège de la FFF (où Noël Le Graët était également présent) ce mercredi matin, comme le révèle Le Parisien. Cette réunion, restée secrète à l’origine, a été organisée pour que les différentes parties puissent échanger autour de la réforme de la C1. Pour l’instant, aucune information n’a filtré concernant les propos qui s’y sont tenus.