Finaliste malheureux de la Ligue des Champions 2018 avec Liverpool contre le Real Madrid (3-1), Loris Karius (25 ans) s’était distingué malgré lui avec deux fautes de main qui ont profité à Karim Benzema et Gareth Bale. Prêté pour deux saisons à Besiktas, le gardien allemand n’oublie pas le club anglais pour autant.

Sur Twitter, l’ancien joueur de Mayence s’est enflammé suite à la victoire de Liverpool face à Tottenham (2-0) en finale de la Ligue des Champions 2019 : « félicitations, Liverpool. Vraiment heureux pour tout le monde au club et les fan. Tu l’as mérité. »

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.

— Loris Karius (@LorisKarius) 1 juin 2019