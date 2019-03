Présent en tant que parrain au MIC 2019, un prestigieux tournoi de football réservé aux jeunes en Espagne, Mauricio Pochettino en a profité pour répondre aux questions des journalistes présents sur place. Comme le rapporte Sport, l’entraîneur de Tottenham en a profité pour donner son favori pour la victoire finale en Ligue des Champions. Si son équipe est encore engagée, il estime que le FC Barcelone est le mieux armé pour le titre.

« S’il y a une équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions, c’est le Barça. Valverde effectue un très bon travail et il dispose de Messi. Il y a aussi Manchester City et la Juventus qui sont présents. Nous espérons que Tottenham sera la surprise et atteindra la finale. Et puis s’il y a le Barça ce sera parfait » a-t-il expliqué.