Dans quelques minutes, l’Olympique Lyonnais défiera le FC Barcelone au Camp Nou dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions (21h, à suivre sur notre live commenté). Après le match nul et vierge à l’aller, le club rhodanien croit forcément en l’exploit. Interrogé par RMC Sport, Bruno Genesio a fait part de ses sentiments à quelques minutes du coup d’envoi : « la première chose, c’est de le jouer à fond (le match, ndlr), avec nos armes, avec de la confiance, de la discipline, une bonne organisation et puis être fiers de nous après le match quoi qu’il arrive. »

Pour ce choc, le technicien de l’OL a opté pour une défense à trois. Et ce dernier a justifié son choix, revenant notamment sur la titularisation de Marcelo, sorti sur blessure ce week-end face à Strasbourg (2-2). « Marcelo est à 100%, il nous a rassuré hier soir lors du dernier entraînement et on va aligner un système avec trois défenseurs centraux, deux joueurs de couloirs, deux joueurs devant la défense et ensuite Nabil en soutien de Moussa et Memphis. L’avantage de ce système, c’est qu’il permet de bien occuper la largeur mais aussi de densifier l’axe parce qu’on sait que beaucoup d’actions viennent se terminer dans l’axe avec Barcelone. Ça a cet avantage », a conclu le coach âgé de 52 ans.