Match très engagé entre Manchester United et le Paris Saint-Germain pour ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et pour le moment, les choses se passent bien pour Thomas Tuchel et ses hommes puisque Presnel Kimpembe ouvert son compteur but en LdC et en professionnel tout simplement.

Sur un corner de la gauche vers la droite tiré par Angel Di Maria, Presnel Kimpembe reprend le cuir au second poteau d’une volée du pied gauche et ça fait 1-0 our le PSG. Suivez la suite du match ici.