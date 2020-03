Opposé au Borussia Dortmund ce mercredi pour leur huitième de finale retour de Ligue des Champions, les Parisiens se sont imposés 2-0 (défaite 2-1 à l’aller) dans un Parc des Princes vide, obtenant ainsi leur billet pour les quarts de finale. Interrogé par RMC Sport après la rencontre, l’Allemand Thilo Kehrer a parlé des fans parisiens : « on dit toujours que nos supporters, c’est quelque chose de spécial. Ce qu’ils ont fait avant le match et même ce qu’ils font toujours, c’est incroyable. Ça nous renforce, ça donne encore plus d’énergie et ce sont des moments fantastiques. »

Relancé ensuite sur cette rencontre importante dans cette saison 2019-2020, l’ancien joueur de Schalke 04 a été clair. « Je pense qu’autour du club, tout le monde disait que c’était le match le plus important. Mais ce n’est pas ça... Pour nous, c’était notre envie, le groupe... Même s’il y a les célébrations et tout, ce n’est que le début, a lâché le défenseur du PSG avant de conclure. Je ne sais pas si c’est le meilleur match (du PSG cette saison, ndlr), on profite de ces moments. Pour nous, ça commence maintenant et c’est tout. »