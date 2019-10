Tenu en échec à domicile (2-2) par la modeste équipe du Club Bruges, le Real Madrid a encore déçu en Ligue des Champions. Et dans un groupe censé être promis aux Merengues et au PSG, la bataille sera peut-être plus dure que prévue, surtout pour les Madrilènes.

D’ailleurs Zidane a évoqué la suite de la compétition en conférence de presse. Et de son côté, malgré ce couac, Eden Hazard s’est dit confiant quant aux chances de qualification des siens. « Pas inquiet du tout. On est mal parti contre Paris, aujourd’hui (hier) on prend qu’un point. On sait ce qu’il nous reste à faire. On se qualifiera », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Dernière Heure.

