Auteur d’un quadruplé en quatorze minutes avec le Bayern Munich face à l’Etoile Rouge de Belgrade, Robert Lewandowski (28 ans) a été logiquement nommé joueur de la semaine par l’UEFA.

L’attaquant polonais réalise un début de saison tonitruant, et a intégré le cercle très fermé des joueurs à avoir marqué plus de 60 buts dans la prestigieuse compétition continentale. Ce titre honorifique ne pouvait donc que lui revenir... Depuis le début de saison, Robert Lewandowski a inscrit la bagatelle de vingt-sept réalisations toutes compétitions confondues.

Who else ? FOUR-goal hero Robert Lewandowski claims the prize this week ! #UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/QPpuvUPKOo

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2019