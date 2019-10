L’OL n’y arrive toujours pas. Mercredi soir, les Gones se sont inclinés 2 à 1 face à Benfica en Ligue des Champions. Une soirée à oublier pour les Olympiens qui ont relancé une formation qui avait perdu lors des deux premières journées. En conférence de presse, Rudi Garcia a évoqué la rencontre et la poule totalement relancée après ce résultat.

« Tout est relancé au niveau du classement. Maintenant, il faudra battre Benfica dans quinze jours au Groupama Stadium. Ce soir, je n’ai pas vu trop d’écart entre les deux équipes. On était bien meilleurs en deuxième mi-temps et eux étaient meilleurs en première. Un match nul me semblait plus logique ». Puis il a ajouté : « il faut être objectif, on n’a pas fait une bonne première période. On a trop de déchet technique. On a pourtant des joueurs habiles mais on doit faire mieux, on doit faire plus de séquences en une touche, lâcher mieux et plus vite le ballon. L’équipe a néanmoins montré de la personnalité. On aurait pu gagner. Il faut s’appuyer sur ce qui va bien ». On se rassure comme on peut du côté de l’OL...