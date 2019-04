Tottenham-Manchester City. Une belle affiche en Premier League. Mais ce mardi, les deux formations anglaises se retrouvaient en quart de finale aller de l’UEFA Champions League. Dans un Tottenham Hotspur Stadium flambant neuf, l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino débutait en 4-2-3-1 avec l’incontournable Harry Kane en pointe. En face, Pep Guardiola misait sur un 4-3-3 avec un trio offensif Sterling-Mahrez-Agüero. Le match commençait sur des chapeaux de roues. Les Spurs dégainaient les premiers avec Dele Alli (8e). Mais à la 12e, les Citizens obtenaient un pénalty. L’arbitre sifflait une main de Danny Rose dans la surface après consultation de la VAR. Agüero le frappait mais Lloris, parti du bon côté, repoussait le ballon (0-0, 12e). Son homologue de Man City n’était pas en reste, lui qui détournait une frappe enroulée de Kane à la 23e.

Sous l’impulsion d’Eriksen et Kane, dans tous les bons coups, Tottenham montait en régime et se procurait les meilleurs occasions. Ce qui agaçait fortement Pep Guardiola sur son banc. Au final, les Spurs comme les Mancuniens ne trouvaient pas la faille jusqu’à la pause (0-0). De retour des vestiaires, Man City mettait la pression d’entrée avec Silva et Sterling, dont la frappe était repoussée par Lloris (47e). Tottenham répondait dans la foulée grâce à Son, qui envoyait un tir à côté des cages d’Ederson. L’intensité montait d’un cran. Après Ederson, qui restait au sol après avoir été percuté par Otamendi, Kane sortait sur blessure après une semelle de Delph (cheville gauche). Il était remplacé par Lucas Moura. City en profitait sous l’impulsion de Sterling (64e). Mais les locaux tenaient bon bien aidés par un Moussa Sissoko des grands soirs qui a écœuré ses adversaires. Et Tottenham finissait par ouvrir le score grâce à Son (77e, 1-0). Si Manchester poussait jusqu’au bout, le score ne changeait pas (1-0). Les Spurs ont réalisé un joli coup eux qui se déplaceront à l’Etihad Stadium pour la manche retour.

Revivez le choc Tottenham-Manchester City sur notre live commenté.