Battue par la Suisse 2-1 - avec des réalisations de Seferovic et de Lang pour les Helvètes et de Finnbogason pour les Islandais - l’Islande est déjà reléguée dans la deuxième division de cette Ligue des Nations.

La Bosnie et la Finlande, respectivement gagnantes face à l’Irlande du Nord et la Grèce, ne sont elles plus qu’à un point de monter en deuxième division pour le premier pays cité, et en troisième division pour le deuxième.

Ligue A Groupe 2

Islande 1 - 2 Suisse

Ligue A Groupe 4

Espagne 2 - 3 Angleterre

Ligue B Groupe 3

Bosnie 2 - 0 Irlande du Nord

Ligue C Groupe 2

Estonie 3 - 3 Hongrie

Finlande 2 - 0 Grèce

Ligue D Groupe 2

Biélorussie 0 - 0 Moldavie

Luxembourg 3 - 0 Saint-Marin