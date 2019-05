Auteur de 26 matches de Liga (dont 20 comme titulaire) malgré un statut de remplaçant de Sergi Roberto, Nelson Semedo parvient à se frayer un chemin au Barça depuis deux ans. Problème, il aspire à plus de temps de jeu et ça tombe bien car l’Atlético de Madrid aimerait le faire venir. Le club madrilène perd Juanfran durant son intersaison et a besoin d’un latéral droit capable de concurrencer Santiago Arias.

Le Barça ne souhaite pas perdre le Portugais de 25 ans, qui dispose d’une clause de départ de 100 M€. Un prix bien trop élevé pour les Colchoneros mais ils tablent sur les envies de départ de Semedo pour négocier. D’après Marca, les Catalans sont prêts à entamer des discussions autour de 35 M€. Ces derniers avaient fait venir le joueur il y a deux ans en provenance de Benfica contre une somme équivalente.