La tempête médiatique Neymar a démarré il y a deux jours maintenant et elle ravage tout sur son passage. La presse espagnole s’est ruée sur les dernières informations, et principalement les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de son numéro 10, pour relancer plus fort que jamais les rumeurs concernant un retour au FC Barcelone. Cependant, la presse catalane n’est pas unanime.

Selon la télévision publique catalane TV3, le Barça n’a pas l’intention de récupérer Neymar cet été. Pour plusieurs motifs : les conditions de son départ il y a deux ans, la bataille judiciaire toujours en cours entre les deux parties, les multiples blessures et les récents problèmes extra-sportifs. Selon des sources proches du président Josep Maria Bartomeu, l’hypothèse d’un retour est à exclure...

