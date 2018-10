Voilà plusieurs semaines que l’état de santé de Samuel Umtiti, touché au genou gauche, inquiète le Barça et ses supporters, d’autant plus que les informations publiées par le club ne dévoilent pas plus de détails que ça. La presse catalane elle même est divisée. Ainsi, Mundo Deportivo explique que le Barça est optimiste et qu’une opération n’est pas d’actualité.

Le média catalan estime que le Français devrait être de retour à la mi-novembre. L’autre journal barcelonais, Sport, se montre plus prudent. Le média explique que le défenseur voulait absolument revenir pour le Clasico du 28 octobre, mais une discussion avec Ernesto Valverde, qui veut qu’il revienne seulement une fois totalement soigné, lui a enlevé cette obsession de la tête. Sport ajoute que, si l’évolution du joueur se déroule bien, il pourrait revenir fin novembre.