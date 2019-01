Ce matin, il ne fallait pas rater le point-presse du directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic. En effet, ce dernier a tout d’abord annoncé la future arrivée du défenseur français Benjamin Pavard, avant d’évoquer deux dossiers chauds du mercato. Le premier concerne un autre Tricolore, Lucas Hernandez. « C’est un joueur intéressant qui joue à l’Atlético de Madrid. Cependant, rien de concret à signaler. Nous devons voir ce qui est possible ».

Evasif sur le défenseur colchonero, Salihamidzic a été bien plus affirmatif en ce qui concerne la pépite de Chelsea, Callum Huson-Odoi. « C’est un joueur très intéressant que nous voulons absolument recruter. il a des qualités qui conviennent à notre jeu. Il est fort en dribble, rapide et il bouge bien face au but ». Enfin, le dirigeant bavarois a confirmé que cette saison 2018/2019 sera bien la dernière de Franck Ribéry en Bavière. « Ce sera probablement la dernière année de Franck. Disons le ».