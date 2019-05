Qui dit fin de saison, dit lancement des nouveaux maillots. Après l’OL ce matin, c’est au tour du Bayern Munich de dévoiler sa prochaine tunique domicile pour la saison 2019-20. Un maillot classique proposé par Adidas qui fait la part belle au rouge, principal couleur du club allemand à domicile, le blanc apparaissant sur les sponsors et les logos.

Côté graphisme, la marque aux trois bandes innove et s’inspire du stade du Bayern, l’Allianz Arena au niveau du torse où les lignes horizontales et diagonales rappelle le design du stade munichois. Ce nouveau maillot devrait être porté pour la 34e et dernière journée de Bundesliga samedi à l’Allianz Arena face à l’Eintracht Francfort.