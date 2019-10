Non convoqué par Didier Deschamps pour les qualifications à l’Euro 2020, Ousmane Dembélé est revenu à Rennes, terre où il a été révélé en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Le joueur du FC Barcelone est en manque de temps de jeu suite à sa blessure. L’ailier en a profité pour offrir un cadeau à un enfant, qu’il a croisé par hasard dans la rue alors qu’il était en voiture.

En effet, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est arrêté et a pris le temps de poser avec le garçon avant de lui offrir son maillot Blaugrana floqué du numéro 11. Un instant immortalisé et partagé sur les réseaux sociaux par le père de l’enfant, visiblement lui aussi heureux de la scène.

Il s’est passé un truc incroyable je vais chercher mon fils à l’école et sur le trottoir devant l’établissement un 4x4 s’arrête,la fenêtre s’ouvre et un mec me dit : c’est ton fils ?, donne lui ça !

Je regarde @Dembouz himself qui me tend un maillot du Barca.

Merci Ousmane pic.twitter.com/EWGhpM41uL

— Rabbitinho (@LudoRabbit) October 10, 2019