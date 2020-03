Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la Major League Soccer, Nani a révélé son cinq idéal. Le joueur d’Orlando City a placé dans le but David De Gea, avec qui il a joué quatre ans à Manchester United et qu’il juge comme l’un des meilleurs au monde à son poste. L’unique défenseur de son équipe est Bruno Alves, doté d’une bonne technique et qui sait s’affirmer dans les duels.

Passons désormais au milieu de terrain où Nani a décidé de faire confiance à Deco et Paul Scholes. II a beaucoup appris de l’ex-milieu de terrain du Barça comme il le rapporte dans la vidéo. Quant à Paul Scholes qu’il a côtoyé à MU, il a une très bonne vision de jeu. Enfin, comment ne pas mettre Cristiano Ronaldo ? Plus besoin de présenter le quintuple Ballon d’Or. Nani s’est même permis de plaisanter et dire que le joueur de la Juventus a beaucoup appris avec lui. Vu qu’il ne pouvait pas se mettre dans l’équipe, l’homme aux 112 sélections avec le Portugal s’est désigné entraîneur pour diriger son cinq idéal !