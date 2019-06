Voulant se délester de ses indésirables à l’image de Denis Suarez (25 ans) et Rafinha Alcantara (26 ans), le FC Barcelone est en pleine négociation avec le Valencia CF et le Celta de Vigo. Ces derniers seraient d’ailleurs tout proches de conclure l’arrivée de Denis Suarez pour une somme comprise entre 13 et 15 millions d’euros comme le rapporte Mundo Deportivo.

Le média catalan explique également que les Galiciens ont tenté une approche pour le jeune défenseur français Jean-Clair Todibo (19 ans). Ils ont été automatiquement renvoyés dans les cordes par le FC Barcelone qui a affirmé son envie de conserver le joueur pour la saison prochaine.

