Actuellement bien outillé au milieu de terrain avec dans ses rangs Carles Alena, Arturo Vidal, Rafinha Alcantara, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Arthur Melo, Sergio Busquets, Denis Suarez, Sergi Roberto ou encore Frenkie de Jong, le FC Barcelone prospecte néanmoins dans ce secteur du jeu. Mundo Deportivo fait notamment part d’un intérêt pour le joueur de l’Ajax Amsterdam Donny van de Beek (22 ans).

Le média catalan explique que le club blaugrana voudrait faire venir le natif de Nijkerkerveen en cas de départ d’un cadre cet été. Joueur porté vers l’avant, il dispose de très belles statistiques (17 buts et 13 passes décisives en 57 matches) et son impact offensif plaît beaucoup au sein de la formation culé. Il faudra néanmoins se montrer convaincant puisque l’Ajax Amsterdam demande entre 60 et 65 millions d’euros pour Donny van de Beek.

