L’Olympique de Marseille se rend à Metz ce samedi dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (match à suivre sur notre site un peu avant 17h) et tentera d’obtenir une 7e victoire de suite en championnat pour conforter sa 2e place au classement.

L’humeur est au beau fixe en ce moment sur la Canebière et Villas-Boas dispose de tout son groupe. Un temps incertain et forfait la semaine passée contre Bordeaux, Dario Benedetto est bien présent. Thauvin manque toujours à l’appel et le jeune Lihadji n’a pas été convoqué.

Le groupe marseillais :

Mandanda, Pele, Ngapandouetnbu - Caleta-Car, Kamara, Gonzalez, Sakai, Amavi, Sarr, Perrin - Strootman, Sanson, Rongier, Lopez, Khaoui - Germain, Payet, Benedetto, Radonjic, Aké.