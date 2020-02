L’OM se rend au Groupama Stadium ce mercredi pour affronter l’OL en quart de finale de Coupe de France (à suivre en live commenté sur notre site). André Villas-Boas vient de communiquer son groupe.

Il y a des absents en défense puisque Amavi et Caleta-Car sont suspendus. Dario Benedetto est lui trop juste et doit déclarer forfait. Radonjic n’est pas de la partie non plus. En revanche, le technicien portugais fait appel à de nombreux jeunes comme Abdallah, Perrin, Nkounkou, Chabrolle ou encore Aké.

Le groupe de l’OM :

Pelé, Mandanda, Dia - Sakai, Gonzalez, Kamara, Sarr, Abdallah, Perrin, Nkounkou - Sanson, Payet, Strootman, Rongier, Khaoui, Lopez, Chabrolle, Bertelli - Germain, Aké