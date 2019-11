Le PSG se rend à Brest ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 (à suivre en live commenté sur notre site à 17h30) mais sans Kylian Mbappé.Thomas Tuchel a décidé de le laisser à Paris, sans en connaître véritablement la raison.

Neymar non plus n’est pas présent, tout comme Meunier, Kherer et Herrera, victime d’une lésion du quadriceps gauche. Cavani et Icardi sont tous les deux présents en revanche pour ce déplacement en Bretagne.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Innocent - Bernat, Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Thiago Silva - Draxler, Gueye, Paredes, Verratti - Cavani, Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Sarabia.