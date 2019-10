À la veille de recevoir Grenade en Liga (match à suivre en live commenté), le Real Madrid a communiqué son groupe. Il y a pas mal d’absents, à commencer par Thibaut Courtois, sorti à la pause contre le Club Bruges en Ligue des Champions.

C’est Alphonse Areola qui devrait garder les buts madrilènes mais une incertitude demeure à gauche. Entre les absences de Nacho, Marcelo et Ferland Mendy, Zidane alignera sans doute Carvajal ou Odriozola pour ce poste.

Le groupe madrilène :

Areola, Altube, Belman - Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Odriozola - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James, Isco - Hazard, Benzema, Bale, Jovic, Rodrygo.

Our 19-man squad for the match against @GranadaCdeF !

Tell us who would be in your starting XI ! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/8BApd2awdN

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) October 4, 2019