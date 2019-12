Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques semaines, mais les clubs travaillent déjà en coulisses. En Ligue 2, Le Havre cherche toujours les bons coups après avoir tenté d’attirer Samir Nasri et Hatem Ben Arfa. Et lundi, le HAC a accueilli un certain Wilfried Bony pour le mettre à l’essai. Sans club depuis l’été dernier, l’international ivoirien est lui aussi à la recherche d’un nouveau défi, à 31 ans. Présent en conférence de presse ce jeudiavant le match des siens contre Clermont vendredi (20h, 18e journée), l’entraîneur du club Paul Le Guen a donc été questionné sur le sujet.

« Il n’a pas joué depuis un moment, il n’est donc pas en parfaite condition physique mais il n’est pas si loin que cela. Il s’intègre très bien. Vous parlez d’un essai d’une semaine, moi j’aimerais poursuivre un petit peu, je vais en parler avec lui. Je pense qu’il se sent bien ici et on se sent bien avec lui. (…) C’est un joueur qui a des références et ça se sent tout de suite lors des entraînements, a expliqué le technicien de 55 ans, avant de parler de son premier contact avec l’Ivoirien. J’ai échangé avec lui par téléphone et par message, je sentais qu’il devenait supporter du HAC depuis quelques semaines. Je lui ai proposé de venir ici, je lui ai dit qu’on allait bien s’occuper de lui pour le remettre en forme. Il joue le jeu, il est très agréable et on verra ce qu’on veut faire ensemble. » Il va donc encore falloir attendre un peu pour savoir si Wilfried Bony portera le maillot du HAC cette saison, ou pas.