Dénicheur de talents hors pair, Luis Campos fait le bonheur de Lille avec qui il collabore depuis trois ans maintenant. Un bonheur qui fait des envieux. Mais le président du LOSC Gérard Lopez n’est pas égoïste, il est prêt à faire profiter d’autres clubs des secrets et tuyaux du Portugais, comme il l’a expliqué au Figaro.

« Luis est pas mal sollicité, c’est vrai. Mais il est très heureux au club, où il jouit d’une grande indépendance et de beaucoup de liberté. Il est lié par contrat au LOSC à très long terme via sa société. Et je ne parle pas de deux ou trois ans. Mais il n’est pas pour autant menotté. Je lui ai dit que j’étais prêt à ouvrir la base de données à d’autres clubs. Nous pourrions être amenés à partager certaines choses en tenant compte de la concurrence et de l’éthique. Je n’ai pas de souci pour que ça se fasse », a-t-il avoué. Reste à savoir à quel prix !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10