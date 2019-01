Le LOSC pourrait bien se séparer d’encore un ou deux éléments cet hiver pour assainir ses finances, comme réclamé par DNCG. Après avoir vendu Ballo-Touré à Monaco pour 13 M€, le club nordiste pourrait céder l’un de ses milieux brésiliens, Thiago Mendes, le plus courtisé et à la valeur la marchande la plus grande, ou Thiago Maia, moins indispensable aux yeux de Christophe Galtier.

Mais Lille ne se déplumera pas sans contrepartie. En effet, selon Skysports, le club négocie actuellement avec Swansea concernant le milieu de terrain néerlandais Leroy Fer, âgé de 29 ans. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club gallois qui évolue en Championship, il ne coûtera pas cher en indemnité de transfert.