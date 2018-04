La saison 2017-2018 n’est pas encore terminée que certains clubs prestigieux sont déjà tournés vers la saison prochaine. C’est le cas de Liverpool qui a dévoilé aujourd’hui son nouveau maillot domicile pour 2018-2019.

Et les Reds ont fait dans le classique avec leur équipementier New Balance. Le maillot est bien sûr à la couleur du club, le rouge, et se distingue des autres années par ses bandes blanches très fines au niveau du col.