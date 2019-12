Non utilisé depuis le début de la saison, Mario Mandžukić (33 ans) n’entrait pas dans les plans de Maurizio Sarri et était placardisé à la Juventus. Après quatre saisons dans le Piémont, l’attaquant croate s’est engagé en faveur du club qatari d’Al Duhail pour les 18 prochains mois. Mais le vice champion du Monde 2018 a tenu à remercier la Vieille Dame dans un long message publié sur son compte Instagram.

« Il est impossible de résumer quatre ans et demi en un simple au revoir, mais j’espère que vous avez vu ma passion pour ce club et cette équipe dans chaque match que j’ai joué pour la Juventus. Un grand merci à M. Allegri et M. Marotta pour m’avoir voulu à Turin - ce fut un privilège de jouer pour la Juventus et les derniers mois ne changeront pas le respect et l’amour que je ressens pour le club. Je remercie tous les coéquipiers que j’ai eu dans ces saisons - j’ai vraiment apprécié chaque bataille avec vous et nous avons gagné la plupart de ces batailles ! Je n’oublierai pas toutes les victoires et les trophées qui sont venus de notre qualité, de notre travail acharné et de notre esprit d’équipe. Un grand merci également au personnel qui travaille en coulisses - entraîneurs, personnel médical, physiothérapeutes et toutes les autres personnes qui se soucient que les joueurs de la Juventus soient dans les meilleures conditions pour réussir. Enfin, le plus grand merci aux merveilleux fans qui sont la vraie raison du succès du club - j’apprécie vraiment le soutien que vous m’avez apporté depuis le premier jour. En conclusion, j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour les Bianconeri. Je vous souhaite tout le meilleur ! Et pour moi, c’est le moment d’un nouveau chapitre... »