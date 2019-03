Officiellement transféré au Bayern Munich pour 80 M€, Lucas Hernandez s’est déjà félicité d’avoir rejoint un tel géant européen. Mais l’international français a également tenu à adresser un message aux supporters de l’Atlético de Madrid qui n’ont pas forcément compris son choix.

« J’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. L’Atléti signifie beaucoup de choses pour moi. C’est le club où j’ai grandi où on m’a permis de devenir le joueur que je suis. Je remercierai éternellement tous mes entraîneurs, les dirigeants et les supporters avec lesquels j’ai partagé 12 ans de ma vie. Une déception difficile à comprendre pour beaucoup d’entre vous, mais il s’agit d’une décision très réfléchie et pour le bien de ma famille et pour moi. Où que je sois, je crierai toujours Aupa Altéti ! »