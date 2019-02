Dans un communiqué à l’AFP, la famille d’Emiliano Sala a passé un message de remerciements après l’annonce du décès du joueur, ajoutant également qu’ils pensaient à David Ibbotson, dont le corps n’a toujours pas été retrouvé. « Nous tenions à vous remercier pour toutes vos marques d’affection et de soutien, dans ce qui est le moment le plus douloureux de notre vie. Voir le monde entier se mobiliser pour nous accompagner dans nos recherches a été d’une aide infiniment précieuse, et c’est aussi grâce à vous aujourd’hui que nous allons pouvoir commencer le deuil de notre fils et de notre frère. En ce vendredi matin, nos pensées se tournent vers David Ibbotson et sa famille, en espérant que les autorités fassent tout leur possible pour le retrouver. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre deuil en ces temps difficiles, et de garder ’’Emi’’ dans vos prières et vos pensées », a ainsi écrit la famille du joueur.

En effet, si les hommages se multiplient ce matin après la confirmation du décès d’Emiliano Sala, la sœur de l’argentin s’est elle fendue d’un message poignant envers son frère. « Ton âme dans mon âme brillera pour toujours, illuminant ainsi le temps de mon existence. Je t’aime Tito », a ainsi écrit Romina Sala sur son compte Instagram quelques minutes après l’annonce du décès de son frère. Pour rappel, une minute d’applaudissement sera observée sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end à l’occasion de la 24e journée.