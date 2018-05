Remonté en Ligue 1 après deux saisons passées dans l’antichambre de la première division, le Stade de Reims a également été auréolé du titre de Champion de Ligue 2. Une saison réussie pour les Champenois qui se préparent désormais à l’exercice 2018-2019.

Remontés, les Rémois veulent continuer sur leur marche et viennent de dévoiler leur prochain maillot. Une tunique dans les teintes habituelles du club soit rouge et blanc. Certains rappels au drapeau tricolore ont été ajouté par l’équipementier Hungaria. Celui-ci sera porté pour la première fois dès ce soir pour le choc de L2 entre le Stade de Reims et le Nîmes Olympique.