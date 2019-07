Zlatan Ibrahimovic (37 ans) s’est prêté au jeu du onze de rêve. Et au moment de choisir les meilleurs joueurs de tous les temps pour composer une équipe, le Suédois, qui fait le bonheur du Los Angeles Galaxy, a fait honneur à sa légende mégalomane.

Ibracadabra a ainsi aligné onze Ibrahimovic, avec cette légende : « mon équipe favorite de tous les temps ». « Je dois simplement décider qui sera l’entraîneur. Peut-être que ce sera Zlatan », a-t-il précisé, fidèle à lui-même. Sacré Zlatan !

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 8 juillet 2019