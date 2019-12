Avec le départ programmé d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, l’Atlético de Madrid a immédiatement réagi en dépensant 120 M€ pour recruter João Félix (20 ans), la nouvelle pépite du football portugais. Et les Colchoneros semblent ne pas s’être trompés puisque l’attaquant réalise un début de saison intéressant avec quatre buts et une passe décisive en 18 rencontres toutes compétitions confondues. Enrique Cerezo, le président du club, a d’ailleurs évoqué les premiers pas de l’ancien joueur du Benfica.

« João Félix est la promesse de l’avenir. La Liga un championnat très fort et très compétitif, où il faut aussi se battre à chaque match et faire de grands sacrifices. João Félix travaille dur pour l’équipe et il atteint les objectifs, explique le boss madrilène dans un entretien accordé au journal AS. Je peux déjà dire que dans deux ans, il sera la grande figure du football mondial. »