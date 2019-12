Après Marquinhos, c’est au tour du Paris Saint-Germain de répliquer face aux propos tenus par les chroniqueurs de « L’Équipe du Soir ». En effet, le joueur du club de la capitale, a vu la naissance de son deuxième enfant cette nuit. Il manquera donc la rencontre face au Montpellier Hérault Sport Club qui se tient aujourd’hui (17h30) en Ligue 1. Et si ce dernier a répondu de manière calme à la plaisanterie des journalistes de L’Équipe, le PSG, lui, n’a pas pris de pincettes pour exprimer son étonnement.

« C’est avec consternation que nous avons entendu les propos immatures et blessants tenus hier dans L’Équipe du soir. Venant de personnes qui nous donnent à longueur d’année des leçons sur les valeurs du sport et de la vie, nous nous étonnons de la médiocrité de ces propos. Sa femme étant à l’hôpital depuis 2 jours dans l’attente d’accoucher, le club a décidé que Marqui reste avec elle. Le club transmet d’ailleurs toutes ses félicitations et vœux de bonheur à Marqui et à sa femme, qui a donné naissance hier après-midi à leur deuxième enfant » a tweeté l’actuel leader du championnat. Ambiance...