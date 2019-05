Annoncé sur les traces d’Antoine Griezmann au lendemain de l’annonce de son départ de l’Atlético de Madrid en fin de saison, le Paris SG n’est finalement pas intéressé par le recrutement de l’international tricolore comme l’explique un proche de l’écurie championne de France à RMC Sport, et ce, même si une rencontre entre son directeur sportif Antero Henrique et l’entourage du gaucher a bien eu lieu ces derniers jours.

« Il est déjà à Barcelone. Si on avait recruté Griezmann et qu’au mois de mars on avait trois blessés on nous aurait critiqué. Si on ne tente pas Griezmann on nous dit qu’on laisse filer un joueur de gros calibre et en plus Français sur le marché. Dans tous les cas tout est bon pour la critique. Ce n’est pas la priorité il y a Neymar ou Mbappé », a fait savoir cette source. C’est dit.