Coup de tonnerre à l’Atlético de Madrid. Mardi soir, Antoine Griezmann (28 ans) et l’Atlético de Madrid ont annoncé qu’ils mettraient un terme à leur idylle à l’issue de la saison. L’attaquant international tricolore (69 sélections, 28 réalisations), après avoir communiqué sa décision à sa direction et à son entraîneur plus tôt dans la journée, a ensuite publié une vidéo pour expliquer son choix de carrière.

« Après avoir parlé avec le Cholo, puis avec Miguel Angel et la direction, je voulais directement m’adresser à vous, les supporters, qui m’avez toujours apporté beaucoup d’affection, pour vous dire que j’ai pris la décision de partir, de voir d’autres choses, de relever de nouveaux défis. Ça a été difficile de choisir ce chemin mais c’est ce dont j’ai besoin », a-t-il indiqué. Désormais, tout le monde se demande où le natif de Mâcon, dont la clause libératoire s’élève à 120 M€, poursuivra sa carrière.

Rendez-vous avec le PSG la semaine passée

Le FC Barcelone, qu’il avait d’ailleurs déjà failli rejoindre l’été dernier, tient évidemment la corde. Selon plusieurs médias, dont Esporte Interativo et son envoyé spécial en Catalogne, le champion du Monde 2018 aurait même déjà confié à ses partenaires rojiblancos qu’il irait chez les Blaugranas. Sa décision semble cette fois irrévocable. Mais rien n’est encore officiel et cela laisse donc une fenêtre de tir ouverte pour d’autres courtisans, au premier rang desquels, le Paris SG.

L’Équipe, Le Parisien, As et Mundo Deportivo assurent en chœur que le club de la capitale est le principal concurrent du Barça pour accueillir le n° 7 colchonero. L’Équipe révèle même que le directeur sportif parisien Antero Henrique s’est entretenu avec l’avocat et l’agent du joueur la semaine passée dans un prestigieux hôtel de la Ville lumière. Suffisant pour dévier Antoine Griezmann de son destin barcelonais alors que Marca explique que l’enthousiasme au sein du vestiaire azulgrana au sujet de sa venue est moins fort que l’an passé ? Les prochaines semaines nous en diront un peu plus...