Le milieu offensif du Sporting CP, Bruno Fernandes, réalise une très belle saison au sein du club lisboète, avec déjà 28 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Forcément, cela a attiré sur lui l’œil des recruteurs de plusieurs grosses écuries européennes, et A Bola indique que la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain se montrent particulièrement intéressés.

Les deux clubs ont même envoyé des observateurs superviser les performances du capitaine portugais samedi dernier, lors de la victoire 3-1 du Sporting sur le terrain CD Aves, où Fernandes s’est illustré en inscrivant un nouveau but. S’il venait à partir cet été, il pourrait rapporter gros au club de Lisbonne, puisque son président ne le laissera partir qu’en cas d’offres supérieures ou égales à 70 M€.