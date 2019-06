Auteur d’une très belle saison à l’Eintracht Francfort (45 matches disputés), Kevin Trapp ne sait toujours pas s’il continuera l’aventure avec l’équipe allemande, sachant que son prêt a expiré, et qu’il est censé revenir au PSG cet été. Mais Francfort a récemment fait une offre au club de la capitale (dont le montant n’est pas connu), afin de définitivement faire signer Trapp.

Cependant, cette proposition est pour l’instant restée sans réponse, le PSG n’ayant visiblement toujours pas décidé quoi faire de son portier allemand, alors que Gianluigi Buffon a récemment annoncé son départ de Paris : « Kevin bénéficie d’une grande importance dans l’équipe, a confié le président du conseil de surveillance de Francfort, Wolfgang Steubing, à Kicker. L’entraîneur Adi Hütter a déclaré qu’il aimerait le garder et que Kevin aimerait rester avec nous. Mais je ne m’attends pas non plus à une décision rapide en ce qui concerne ce dossier. »

