L’avenir de Tiémoué Bakayoko semble s’inscrire loin de Stamford Bridge. Si le mercato a fermé ses portes le 8 août en Angleterre, les clubs peuvent encore se délester de leurs indésirables. À la tête de Chelsea depuis l’été, Frank Lampard a décidé qu’il ne compterait pas sur Tiémoué Bakayoko cette saison. Sous contrat à Londres jusqu’en 2022, le joueur qui compte une sélection avec les Bleus intéressait Arsenal et Manchester United, qui ne peuvent dorénavant plus recruter. C’est donc en France que le milieu pourrait rebondir.

Prêté à l’AC Milan la saison dernière, le milieu de terrain de 25 ans lancé au Stade Rennais et révélé à Monaco doit se trouver un nouveau point de chute. Et selon le Mirror, le Paris Saint-Germain serait revenu à la charge. Le média britannique révèle que le PSG envisage une dernière offre pour s’attacher les services de Tiémoué Bakayoko, également pisté par... l’AS Monaco, qui l’avait vendu à Chelsea 40 millions de livres en 2017. Absent de l’équipe de Frank Lampard lors de la défaite des Blues contre Manchester United le week-end dernier et lors du revers en Supercoupe d’Europe face à Liverpool, le milieu de terrain parisien semble proche d’un retour en France, lui qui a récemment révélé son amour du PSG.

