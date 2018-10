Après sa défaite à Anfield contre Liverpool (2-3), le Paris Saint-Germain s’est repris mercredi soir en écrasant l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Mais la fête a été gâchée quelques minutes plus tard par des incidents hors du Parc des Princes entre certains supporters serbes et parisiens. Presque 24 heures après les événements, le club de la capitale a communiqué sur le sujet. Et les champions de France prévoient des sanctions.

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les incidents inacceptables survenus en marge du match de Ligue des champions disputé mercredi contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Le Club déplore et condamne également les dégradations constatées ainsi que l’usage d’engins pyrotechniques en fin de rencontre. Le Club entend exclure sans délai les fauteurs de trouble identifiés et réaffirme sa détermination à agir en étroite coordination avec la Préfecture de Police, ainsi que l’ensemble des pouvoirs publics. Le Paris Saint-Germain rappelle sa volonté de lutter contre tous les comportements à risque, conformément à sa politique de sécurité en vigueur depuis plusieurs années. Le Paris Saint-Germain déplore le non-respect par certains individus de la convention liant le Club au Collectif Ultras Paris, et notamment les principes intangibles de non-violence qui ont conditionné le retour des ultras au Parc des Princes depuis octobre 2016. Le Club prendra toute mesure qui s’impose en liaison avec les pouvoirs publics et l’UEFA », peut-on lire dans le communiqué.