Frenkie de Jong jouera au Barça la saison prochaine. L’aboutissement d’un long bras de fer avec le PSG qui voulait absolument enrôler le milieu de terrain néerlandais de 21 ans. Le club français peut se mordre les doigts car il semblait avoir une longueur d’avance sur son homologue catalan. Et pour cause.

Le Parisien nous apprend ce samedi qu’un accord verbal avait été conclu entre l’Ajax et le PSG à hauteur de 60 M€, plus des bonus compris entre 5 et 10 M€. Marc Overmars, le directeur sportif hollandais et Antero Henrique ont même tapé dans la main pour symboliser cet accord. Mais Overmars en a profité pour aller faire monter les enchères du côté du Barça. L’opération a très bien fonctionné puisque les Blaugranas remporteront la mise avec une offre de 75 M€, plus 11 de bonus. Antero Henrique a crié victoire trop tôt et s’est fait avoir comme un bleu. D’après le quotidien régional, Nasser Al-Khelaïfi prend pour principal responsable de cet échec son directeur sportif. Il y a de quoi.